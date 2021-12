Carga de cocaína avaliada em cerca de R$ 300 mil é apreendida em Feira

A polícia encontrou na madrugada desta terça-feira, 4, cerca de R$ 300 mil em cocaína na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O entorpecente estava enterrado no quintal de uma residência.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Castro Alves encontraram a droga durante cumprimento de mandado de prisão.

A operação tinha como alvo Gerleson Caicque Marinho Santos, 24 anos. Ele é suspeito de realizar uma tentativa de homicídio contra Alex da Silva Lima, 44 anos, primo do prefeito da cidade de Castro Alves.

Para prendê-lo, foi montado um cerco no bairro Santa Mônica II, que resultou na prisão em uma casa. Ao realizar buscas no imóvel onde ele estava, os policiais encontraram dois tonéis enterrados no quintal com 20 tabletes de cocaína, sete tabletes de crack e balanças.

Em um dos cômodos, foram localizados uma pistola calibre 380, carregador, munições e anotações da venda de drogas com valores que chegam a R$ 500 mil.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira e, após depoimento, seguiu para o sistema prisional.

