Carga de cigarros de mais de R$ 1,3 mi é apreendida pela PRF

Uma carga de cigarros contrabandeada, com valor estimado em R$ 1.375.000,00 foi apreendida no KM 109 da BR 418 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O fato ocorreu no trecho de Nova Viçosa (a 989 quilômetros de Salvador), divisa entre Bahia e Minas Gerais.

O material foi encontrado em uma carreta durante operação iniciada às 19h deste sábado, 15. Lá havia 1.110 caixas de cigarro Bill Light, que totalizaram 11.000.000 de maços contrabandeadas do Paraguai sem documentação alfandegária.

Os PRFs também identificaram que o veículo apresentava indícios de adulteração de chassi e CRLVs (Cerificado de Registro de Licenciamento de Veiculo). A carga e veículo, com placas de Goiás, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.

O motorista fugiu antes da chegada dos agentes no local.

