Carga de cigarros avaliada em R$ 2 milhões é apreendida na Bahia

Cerca de 400 mil maços de cigarros da marca Broadway foram apreendidos na noite desta segunda-feira, 7, no município baiano de Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador). De origem estrangeira e com importação proibida, as 8 milhões de unidades que foram encontradas estão avaliadas em quase R$ 2 milhões, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o flagrante foi registrado por volta das 18h, após uma denúncia anônima de que havia um motorista com atitude suspeita em um local de abastecimento. A carga contrabandeada era transportada em um caminhão Mercedes Benz que foi abordado no pátio do posto de combustível "Tabuleiro da Baiana".

Durante as fiscalizações, uma pessoa não identificada que estava próxima ao veículo, conseguiu fugir pelo matagal existente às margens da rodovia. A polícia continua fazendo buscas pelo local a fim de alcançar o suspeito.

Ainda na verificação, os agentes federais constataram que dois semi reboques que estavam no posto possuíam indícios de adulteração em seus elementos identificadores. A carga apreendida e os veículos foram apresentados à Receita Federal e a Polícia Federal.

