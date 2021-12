Carga de cerveja é saqueada após acidente na BR-116

Um caminhão carregado de cerveja tombou no fim da tarde desta quinta-feira, 4, na BR-116, no trecho do município de Santo Estevão (distante 157 km de Salvador). Não houve registro de feridos.

Segundo o site PNotícias, a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, informou que populares saquearam a carga de bebidas do veículo. Uma das vias foi interditada.

De acordo com a Via Bahia, o trânsito seguia sem restrições. As causas do acidente ainda são desconhecidas..

