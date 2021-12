Carga de cerveja é recuperada em Conceição do Jacuípe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta sexta-feira, 30, uma carga de cerveja avaliada em aproximadamente R$ 32.000,00. O ocorrido foi registrado no quilômetro 160 da BR 101, nas proximidades do trevo de Picado, povoado do município baiano de Conceição do Jacuípe (distante a 97 km de Salvador).

De acordo com a PRF, durante a fiscalização na rodovia, os agentes federais deram ordem de parada ao condutor que não respeitou e fugiu por meio de uma vegetação próxima ao local. Ao ser alcançado pela polícia, o rapaz abandonou o veículo e conseguiu escapar.

No interior do veículo, foram encontradas 18.480 latas da bebida. Posteriormente, a equipe da PRF foi informada, por meio do proprietário do caminhão, que a carga havia sido roubada na região do Berimbau.

O veículo e a carga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Alagoinhas para adoção das providências cabíveis.

