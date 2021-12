Carga de calçados avaliada em R$ 1 milhão é recuperada em Carinhanha

Quatro suspeitos foram presos nesta quarta-feira, 12, após serem flagrados com uma carga de calçados roubada, avaliada em R$ 1 milhão, na cidade de Carinhanha (a 788 km de Salvador). O flagrante aconteceu quando os criminosos se preparavam para transferir o carregamento – roubado na cidade de Posse, em Goiás – para outro veículo.

Antes da recuperação da carga, o Batalhão de Polícia Militar do município de Guanambi recebeu informações sobre o roubo e o indicativo de que a quadrilha estaria na Bahia. A carga foi localizada no povoado de Angico, com a ajuda do rastreador do caminhão.

Jadson Rodrigues Leite, 25 anos, natural do estado de Goiás, e os baianos João Paulo Prates de Oliveira, 24 anos, Márcio Ferreira de Oliveira, 29 anos, e Diego Cavalcante da Silva, 28, foram presos em flagrantes e autuado na Delegacia Territorial de Carinhanha. A carga de calçados foi devolvida ao proprietário.

