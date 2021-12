Carga com mais de 13 mil litros de cerveja é apreendida em Jequié

Mais de 13 mil litros de cerveja, sem nota fiscal, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Jequié (a 370 quilômetros de Salvador). O flagrante ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira, 24.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão VW/24.280 desrespeitou uma ordem de parada e ainda tentou fugir da abordagem. O homem de 48 anos, após ser preso pelos policiais, informou que transportava cerca de 13.635 litros de cerveja sem o documento que comprovasse a origem do produto.

Segundo ele, a carga – recebida em Feira de Santana – deveria ser entregue em São Paulo (SP). A mercadoria apreendida foi encaminhada à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

