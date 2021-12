Carga com cigarros contrabandeados é apreendida em Seabra

Uma carga com cerca de 3.990 milhões de cigarros contrabandeados foi apreendida por policiais rodoviários na manhã da quarta-feira, 22, na BR 242, trecho do município de Seabra (a 474 km de Salvador). Avaliada em aproximadamente R$ 800 mil, a mercadoria seguia para Fortaleza, no Ceará, quando foi encontrada durante uma fiscalização no KM 408.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão, que não teve a identidade revelada, confessou que saiu de Curitiba, no Paraná, com uma carga de 399 caixas de cigarros contrabandeados, de origem paraguaia, avaliada em R$ 798 mil.

Ainda de acordo com a polícia, ele já foi preso duas vezes pelo mesmo crime no estado do Mato Grosso do Sul. A mercadoria contrabandeada foi encaminhada à Receita Federal em Feira de Santana (a 109 km da capital Baiana). O motorista foi conduzido a delegacia de polícia judiciária local onde responderá por contrabando.

