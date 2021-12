Carga com 40 kg de maconha é apreendida em entrocamento de Lamarão

Na noite da última quarta-feira,24, quarenta quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar no entroncamento de Lamarão, nas proximidades de Serrinha (distância de 183 km de Salvador).

Uma das equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 16º Batalhão realizava rondas nas proximidades do entroncamento, quando foi surpreendida por disparos de tiros por suspeitos que se encontravam em um veículo vermelho do modelo Fiat Palio, com licença de Recife (PE).

Os acusados abandonaram o veículo e fugiram por um matagal após receberem ordem de parada. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 26 pacotes de maconha com uma carga total de 40 kg do entorpecente.

O veículo e as drogas foram apresentados na Delegacia de Serrinha.

