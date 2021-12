Carga com 250 mil maços de cigarro é apreendida na divisa entre BA e MG

Uma carga de 250 mil maços de cigarro foi encontrada na madrugada de segunda-feira, 9, escondida em um caminhão-tanque no KM 932 da BR-116, trecho do município baiano de Vitória da Conquista que faz divisa com o estado de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga contrabandeada é de origem paraguaia e foi encontrada pelos agentes federais no interior de um caminhão-tanque, que é comumente utilizado para transporte de líquidos ou material em pó.

A PRF informou, que durante a abordagem, os policiais notaram um nervosismo exacerbado do condutor ao responder os questionamentos. Ele teria tentado enganar a fiscalização ao afirmar que o tanque estava vazio.

Os agentes federais realizaram a verificação da carga e encontraram no compartimento 500 caixas de papelão contendo 50 pacotes de cigarro com 10 maços do produto cada.

O condutor informou que foi contratado para transportar a mercadoria do município de Ourinhos, em São Paulo, para a Vitória da Conquista. Ele também afirmou não possuir nota-fiscal ou comprovante da origem e licitude da mercadoria.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária local, juntamente com a carga de cigarros e o caminhão.

adblock ativo