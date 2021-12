Uma carga com aproximadamente 1.479.400 cigarros contrabandeados que seriam entregues em Jequié (a 369 quilômetros de Salvador) foi apreendida na BR-101. O condutor do veículo revelou que a mercadoria vinha de Goiânia, no estado de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu depois que o caminhão com placa de Guanambi, no Centro-Sul da Bahia, foi abordado no km 173.

Na carroceria do veículo foram encontrados 140 caixas, além de 397 pacotes avulsos de cigarro de fabricação paraguaia da marca Broadwy, cuja importação é proibida no Brasil. Segundo a polícia, cada caixa tinha 50 pacotes com 10 maços dentro, com 20 cigarros cada. Entre os cigarros havia também os da marca Meridian.

O suspeito de 32 anos, que não teve a identidade revelada, e a carga apreendida foram levados para a delegacia. O homem vai responder pelo crime de contrabando.

Da Redação

Carga com 1,4 milhão de cigarros contrabandeados é apreendida

adblock ativo