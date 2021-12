Carga avaliada em R$ 30 mil é recuperada no município de Itagimirim

Uma carga de sal marinho e de ração para peixes avaliada em R$ 30 mil foi recuperada pela polícia na terça-feira, 30, no cidade de Itagimirim (distância de 606 km de Salvador). O carregamento foi roubado no município de Potiraguá, no último dia 9.

Segundo a Polícia Civil, além da carga recuperada, os agentes também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra Emmanuel Chaves Sousa, o Manu, de 33 anos, um dos envolvidos.

Os investigadores também apreenderam quatro veículos, pen drives, quatro celulares e documentos. Todo o material foi encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo