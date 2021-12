Carga avaliada em R$ 135 mil é recuperada na Bahia

Uma carga avaliada em R$ 135 mil foi recuperada após o caminhão ter sido roubado na noite deste domingo, 20, na região do município baiano de Rio Real (distante 232 km de Salvador). O veículo, que também transportava outros produtos, tinha como destino o estado de Alagoas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o veículo foi abordado por assaltantes no município de Entre Rios e levado para Rio Real, onde o motorista foi liberado pelos suspeitos. Em seguida, ele acionou a polícia que, após realizar buscas na região, encontrou o caminhão já com parte da carga saqueada.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Rio Real, mas será encaminhado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga), unidade responsável por investigar este tipo de ocorrência.

