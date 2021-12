Carga avaliada em mais de R$ 625 mil é recuperada na Bahia

Uma carga de produtos de higiene pessoal avaliada em mais de R$ 625 mil foi recuperada na noite desta quarta-feira, 2, na BR-116, no trecho do município de Jequié. O material foi roubado em Salinas, em Minas Gerais.

A empresa de rastreamento do caminhão acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informando a localização do veículo. O caminhão foi abordado pelos policiais rodoviários e a carga, com desodorantes e outros cosméticos, foi encontrada dentro do caminhão.

Ao ser questionado, o motorista disse que foi contratado para levar o material da cidade de Divisa Alegre, em Minas Gerais, para Feira de Santana, na Bahia. Ele alegou que não sabia a procedência da carga.

adblock ativo