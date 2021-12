Carcereiro que facilitou fuga de detento é preso em Brumado

Um ex-funcionário do Conjunto Penal de Vitória da Conquista foi preso na noite desta sexta-feira, 10, durante uma ação policial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), André dos Santos Rocha facilitou a fuga de um detento em troca de dinheiro. O caso aconteceu em 2017.

Além de auxiliar o detento a escapar, André também furtou uma quantia em dinheiro do cofre da unidade prisional, do qual só ele possuía a senha. Ele estava com um mandado de prisão em aberto e foi capturado na cidade de Brumado, no Sudoeste baiano.

Os policiais militares chegaram até André após um levantamento de possíveis endereços onde ele poderia estar escondido. O ex-funcionário foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista e será encaminhado para o presídio.

