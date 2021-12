Carcereiro é feito refém por 8 horas durante rebelião em delegacia na Bahia

O carcereiro Roseval Pereira, de 52 anos, foi mantido como refém por oito horas, durante rebelião de presos na Delegacia de Ipirá, na região centro norte da Bahia, nesta segunda-feira, 13. De acordo com a delegacia da cidade, o motim teve início às 7h, quando o carcereiro foi servir o café e acabou sendo rendido pelos detentos.

Roseval só foi liberado por volta das 15h, após muita negociação. Diversas celas foram destruídas, mas o carcereiro não teve nenhum ferimento e passa bem, segundo a polícia.

Os 32 presos da unidade reivindicavam transferência para outras delegacias da região, além de visita íntima nas celas, segundo a assessoria da Polícia Civil. A capacidade da carceragem não foi informada.

Agentes da Coordenação de Operações Especiais (COE) e policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar em Itaberaba, foram acionados. A PM em Feira de Santana e de Itaberaba, também foi chamada para ajudar na negociação.

Os presos passaram a exigir a presença de um juiz, de um promotor e de jornalistas. Do lado de fora, parentes buscavam informações sobre os internos.

As partes só chegaram a uma acordo depois da chegada do delegado Geraldo Adolfo, titular da 12ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin/Itaberaba).

A polícia diz que já solicitou à Justiça a transferência dos detentos líderes da rebelião para outras unidades.

Susto

A notícia da rebelião na delegacia correu rapidamente entre os moradores da localidade, que ficaram em alerta.

"Toda a população da cidade ficou sabendo da rebelião. Circulou muita coisa no WhatsApp, inclusive imagens de dentro da prisão. Ficamos sabendo que um carcereiro foi feito de refém", disse o farmacêutico Marcelo Souza da Silva.

A Polícia Civil abrirá um procedimento interno para apurar o caso.

