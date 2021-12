Caravana discute combate à violência em Juazeiro

A 5ª reunião regional da Caravana Pacto pela Vida da Bahia mobilizou, na manhã desta terça-feira, 2, juízes, promotores, defensores públicos, policiais civis e militares e representantes políticos na cidade de Juazeiro (a 513 km de Salvador, no norte do estado), para debater medidas que promovam a redução da violência na região norte do estado.

O evento foi fechado à imprensa, mas em entrevistas concedidas no final pelo governador Rui Costa e o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, embora sem revelar números, ambos disseram que os índices na região foram positivos em 2016.

“Nosso empenho é para que, em 2017, os números melhorem ainda mais”, afirmou Barbosa, salientando que o trabalho integrado entre as instituições é o diferencial para que uma região reduza os índices de violência e amplie o grau de segurança na população.

Defesa social

Os encontros tiveram início ainda em 2011, como um programa no âmbito do sistema de defesa social. Com o envolvimento de 11 secretarias e outros órgãos estaduais, voltaram a ser itinerantes, em 2017, e já ocorreram também em Vitória da Conquista, Feira de Santana, Eunápolis e Itabuna.

“As reuniões devem acontecer mensalmente em cada cidade, a fim de se discutir indicadores e estratégias para a segurança”, destacou o governador.

Rui Costa ainda, acrescentou que a principal meta “é agregar os órgãos e toda a população baiana nesta caravana da paz e a favor da vida”.

Para ele, é fundamental o envolvimento familiar para o crescimento sadio do crianças e adolescentes. “Nenhum policial, juiz ou promotor vai substituir o papel de um pai, uma mãe, um tio, ou outro parente”, enfatizou, salientando que “é chegado o momento de uma verdadeira mobilização das famílias na promoção da paz nas comunidades”.

Ao tecer um elogio aos entes que atuam no contexto da segurança pública na região norte do Estado, Costa ressaltou que foi o primeiro local visitado, este ano, pela caravana, em que ouviu mais sugestões do que reclamações.

Disposição

“Esta disposição para resolver as pendências nos impressionou e tem como resultado ser a única região com mais presos já sentenciados do que provisórios, o que é positivo para o estado fazer o seu planejamento e também para a vida do cidadão e das suas famílias”, asseverou.

O defensor público-geral da Bahia, Clériston Cavalcante, que também participou da reunião em Juazeiro, disse que a interiorização dos encontros “é uma forma de observar os problemas, cada um dentro da sua esfera, e de forma conjunta buscar soluções, potencializando os resultados”.

Durante a visita, que ocorreu na chácara Bougainville, no bairro Pedra do Lorde, no municipio de Juazeiro, foram entregues 11 viaturas, entre elas, uma Base Comunitária Móvel para municípios da região norte.

Vagas em presídio

Também em Juazeiro, nesta terça, ocorreu a solenidade de ampliação e operacionalização de quatro novos módulos do conjunto penal, com a participação dos secretários estaduais de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte Neto, e da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

O Conjunto Penal de Juazeiro foi inaugurado em fevereiro de 2006, com a capacidade de 268 internos do sexo masculino. Desde então, passou por reformas que ampliaram a unidade em 80 vagas.

Com a construção de quatro módulos, cada um com capacidade para 102 internos, a unidade penal agora possui 756 vagas. Atualmente, o local abrigaum total de 786 presos.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) determinou a ocupação desses módulos no início de abril, o que permitiu a separação de presos provisórios e sentenciados dentro do conjunto penal. “Essa unidade tem um índice excelente em nível Bahia e Brasil já que, praticamente, não haverá internos excedentes e, além disso, os dados de ressocialização também são muito positivos. Vamos continuar esse trabalho para que a unidade de Juazeiro continue melhorando, cada vez mais”, destacou Duarte.

Além do crescimento significativo de vagas, o conjunto penal mantém mais de 200 internos estudando efetivamente, do ensino fundamental ao médio, com o apoio do Colégio Estadual Polivalente Américo Tanuri e da Escola Municipal Professora Maria Franca Pires.

adblock ativo