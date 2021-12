Capotamento deixa três mortos na BR-324

Um capotamento envolvendo uma caminhonete S-10, placa JQM 2130, de Caculé, deixou três pessoas mortas às 11h desta sexta-feira, 16, no quilômetro 552 da BR-324, em direção a Salvador. O motorista do veículo, Sizínio José Pinheiro Filho, de 51 anos, perdeu o controle da direção por causa da pista molhada em decorrência da forte chuva que caía no local.

Veículo ficou completamente destruído, após capotar

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreram no acidente a esposa do motorista, Maria do Carmo Santos Teles Pinheiro, 50 anos, o filho do casal, Atos Teles Pinheiro, 17 anos, e um amigo da família, Murilo Lima de Melo, de 24 anos.

Único sobrevivente do acidente, Sizínio sofreu lesões leves, apesar de o carro ter ficado bastante danificado.

Os corpos das vítimas foram retirados do local por volta das 14h, pela Polícia Civil.

adblock ativo