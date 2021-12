Capotamento deixa três feridos em Vitória da Conquista

O capotamento de um carro modelo Corolla na manhã desta sexta-feira, 24, deixou três pessoas feridas no município de Vitória da Conquista, a 512 km de Salvador.

O acidente aconteceu no Bairro Alto da Boa Vista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou os feridos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

O estado de saúde e a identidade das vítimas não foram divulgados. As informações são do Blog do Anderson.

