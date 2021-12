Capitania dos Portos busca avião que teria caído em Prado

A Capitania dos Portos em Porto Seguro realiza desde a noite desta quinta-feira, 8, buscas por sobreviventes da possível queda de um avião de pequeno porte no município de Prado, no sul da Bahia. O acidente teria ocorrido por volta de 17h30, na praia de Cumuruxatiba.

Em nota, o Comando do 2º Distrito Naval informou que um morador local presenciou a queda do avião, que teria afundado a cerca de 1.500 metros da praia, no local conhecido como Ponto do Sudene, a cerca de 15 km do balneário de Cumuruxatiba, mas ainda não há confirmação do fato.

Assim que foi informado, por volta de 18h20, o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar) enviou um navio-patrulha e uma equipe de inspeção naval para a área do acidente, dando início a uma operação de busca e salvamento.

Um alerta também foi enviado às colônias de pesca e a embarcações que navegam pela região, solicitando que contribuam com os esforços nas buscas.

Informações iniciais davam conta de que a aeronave teria partido do aeroporto de Ilhéus. Entretanto, em contato com o Portal A TARDE, o superintendente do aeroporto, Itaibes Paiva, afirmou que a única aeronave que decolou para a mesma região do acidente conseguiu chegar ao destino.

"Nós mantivemos contato com a aeronave ontem (quinta) e ela já estava em terra. Quando a Capitania dos Portos nos ligou para solicitar informações, confirmamos com o pessoal de apoio que ela chegou ao destino", afirmou ele.

