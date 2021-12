Capitania dos Portos aumenta efetivo da Operação Verão

A Operação Verão 2014-2015, da Capitania dos Portos da Bahia, iniciada nesta terça-feira, 16, aumentou em 20% o número de militares, para intensificar ações de inspeção naval no litoral baiano.

A operação, destinada a garantir a segurança mediante ações preventivas, se estenderá até março de 2015 e conta com o total de 120 militares.

De acordo com o capitão dos portos da Bahia, Edson Lima, o objetivo é reforçar ações de fiscalização já realizadas ao longo do ano. Neste período, é dada atenção especial ao incremento no tráfego de embarcações de esporte e lazer.

Áreas principais

Estão no foco principal da operação a Baía de Todos-os-Santos e locais como Morro de São Paulo, Camamu, e litoral norte. "Queremos que todos que usam o mar como fonte de lazer ou esporte o façam de forma segura", destacou Lima.

O objetivo é minimizar o risco de acidentes como o que ocorreu no início deste ano, quando um homem conduzia uma moto aquática em alta velocidade, com uma criança na frente. "Houve colisão frontal com uma lancha na saída da marina e o condutor morreu", observou o comandante.

Na manhã deste terça, a equipe de A TARDE acompanhou a ação da Capitania dos Portos, que realizou abordagens no trecho entre o Comércio e o Farol da Barra. Nas embarcações abordadas, nenhuma irregularidade foi encontrada.

Inspeção

O pessoal da Marinha verifica documentação e o estado das embarcações, material de segurança, lotação e habilitação dos condutores. "Temos no total 25 lanchas e motos aquáticas. A gente aborda barcos de pesca, saveiros, lanchas de passeio, motos aquáticas e canoas de pescadores", lembra o tenente da Marinha do Brasil Fernando Amorim.

"A gente checa o cumprimento das normas de segurança de navegação. As infrações mais comuns são a não apresentação do seguro obrigatório da embarcação, não estar inscrito na Capitania e conduzir sem estar habilitado", acrescentou o militar.

Há casos também em que não há a bordo o extintor de incêndio e o número de coletes salva-vidas na embarcação é insuficiente.

Na operação anterior, a Capitania realizou 5.952 abordagens que resultaram em 188 notificações e 23 apreensões de embarcações. As notificações podem gerar aos infratores multas que variam de R$ 40 a R$ 3.200.

