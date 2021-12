Capitais do Nordeste têm 40% dos usuários de crack

Com aproximadamente 148 mil usuários de crack, o Nordeste lidera o ranking do estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 19, pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça.

Conforme o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Vitore Maximiano, o resultado na região se deve ao baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

"O levantamento constatou que o perfil do usuário é de quem vive em exclusão social e de não brancos. Por isso, em função do IDH do Nordeste não é de se estranhar que lidere esta lista", observa o secretário.

Em comparação com a região Sul, o secretário diz que o número de usuários de crack é semelhante ao do Nordeste. Mas a realidade é de ordem sociológica, pois nessa região as pessoas consomem tradicionalmente mais drogas do que a média do País.

Apesar de não apontar números específicos, Maximiano afirma que, de acordo com o estudo, as sub-regiões nordestinas estão em pé de igualdade, em relação ao número de usuários. "As curvas na pesquisa não foram tão diferentes. A realidade é praticamente igual para todas as capitais do nordeste", ele analisa.

Resultado

O estudo fez um levantamento do que ocorre em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, e aponta que aproximadamente 370 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente crack e similares (pasta base, merla e óxi) nas capitais ao longo de pelo menos seis meses em 2012.

Um dado alarmante mostra que 14% desse total é de crianças e adolescentes. Ou seja: existem cerca de 50 mil pessoas em formação consumindo crack no Brasil.

De acordo com a superintendente de Prevenção e Acolhimento ao Usuário de Drogas e Apoio Familiar da Secretaria de Justiça do Estado, Denise Tourinho, uma das estratégias para reduzir o número de usuários infanto-juvenis é a capacitação. "Cerca de 90 educadores da rede estadual estão sendo capacitados", conta Denise.

Ela terá uma reunião, próximo dia 30, no Ministério da Justiça para ser informada de números específicos da Bahia e definir metas. "Teremos uma dimensão maior para enfrentar o problema".

