Capacitações técnicas no campo beneficiam 6 mil trabalhadores

Em busca de capacitação e reciclagem profissional, mais de seis mil pessoas participaram das 236 turmas de cursos e treinamentos voltados para a área rural realizados, em 2017, pelo Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia (CTPT), em Luís Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador).

Em 2018, os primeiros cursos acontecem nos dias 30 e 31 deste mês voltados para pessoas que trabalham diretamente com colheitadeiras de grãos.

No início de fevereiro tem mais duas turmas, sendo uma da Norma Reguladora (NR) 33, com foco em trabalho nos locais confinados e outra da NR 35, sobre trabalho em altura.

A iniciativa do CTPT, que atende fazendas de todos municípios do oeste baiano, partiu de uma parceria entre a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e uma indústria de máquinas agrícolas. Atualmente conta com 10 parceiros como o Instituto Brasileiro de Algodão (IBA), Senar, Senai, Sesi e Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Capacitação

Este ano, entre final de janeiro e final de março estão programadas 24 turmas. Neste período estão previstos 10 cursos preparados por especialistas em diversas áreas.

As aulas são ministradas na sede do CTPT, bem como nas próprias fazendas, desde que tenham espaço adequado e haja uma demanda que justifique o deslocamento das equipes.

De acordo com o presidente da Abapa, Júlio Busato, só a cadeia agrícola do algodão emprega direta e indiretamente cerca de 33 mil pessoas. “Por meio do CTPT, valorizamos e acreditamos no potencial dos profissionais, que vem contribuindo para que o Oeste baiano se mantenha como um dos principais polos agrícolas do Brasil”, disse, lembrando que os cursos não são voltados exclusivamente para fazendas de cotonicultura.

Ele destacou que no ano passado, 6.384 pessoas frequentaram os cursos, que além de proporcionar melhor utilização de maquinário e equipamentos, também, facilitam o atendimento à legislação trabalhista, “ofertando aos profissionais do campo e dos escritórios rurais, meios que ajudam a desenvolver as suas funções”.

Atuação

Parceiro no desenvolvimento dos cursos disponibilizados pela Abapa, o gerente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (Cieb), Bruno Araújo, destacou a preocupação de oferecer cursos, palestras e workshops com temáticas atualizadas e ministradas por profissionais com conhecimento técnico abrangente em suas áreas de atuação.

“Já participei de vários cursos. Gosto porque são práticos e focados na realidade agrícola”, afirmou a funcionária da área administrativa de uma propriedade rural, Quesia Fernandes.

Para ela, o fato dos demais participantes, também, já estarem atuando nas fazendas e terem dúvidas comuns, “é bom porque atualiza os nossos conhecimentos de forma bem produtiva”.

Depois de participar do curso de Tecnologia de Pneus Agrícolas, o técnico Edicarlos Bresolin salientou que o principal diferencial para os profissionais “é a conscientização pela forma de trabalhar com mais segurança e habilidade, bem como com melhor rendimento”.

As áreas já contempladas são: mecanização agrícola; movimentação de cargas; equipamentos móveis industriais; florestal; beneficiamento e análise da fibra do algodão; saúde e segurança do trabalho – NR’s; Ensino Técnico – EaD; tecnologia em pivôs agrícolas; boas práticas em pulverização aérea; tecnologia em lubrificantes; tecnologia em pneus agrícolas e rodoviários; controle, redução e monitoramento de poluentes para veículos a diesel.

adblock ativo