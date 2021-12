Cão farejador encontra meia tonelada de cocaína em caminhão na BA-052

Meia tonelada de cocaína foram apreendidas na tarde desta quarta-feira, 4, escondida em um caminhão, localizado na BA-052, junto com um carregamento de grama. O material ilícito foi encontrado por um cão farejador da Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o flagrante aconteceu durante fiscalização na rodovia estadual. Os PMs suspeitaram do veículo parado na estrada e decidiram abordar. Durante averiguação, os policias acharam comprimidos de "arrebite".

Ao notar o nervosismo no condutor, o cão K9-Athos foi utilizado para fazer a verificação na carroceria do caminhão. No momento da inspeção, o animal indicou algo irregular na carga de grama. Quando os PMs reviraram o local, localizaram os tabletes da droga.

O motorista do caminhão e a droga foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Salvador.

