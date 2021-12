Um homem de 20 anos, que não teve sua identidade revelada, foi preso no fim da manhã desta segunda-feira, 15, após um cão farejador da polícia encontrar 410g de substância com características semelhantes à maconha e mais 50g de produto análogo a cocaína, escondidas na sua bagagem. O suspeito estava em um ônibus de turismo que fazia o itinerário São Paulo (SP) x Cansanção (BA).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu durante uma fiscalização de combate a criminalidade no KM 429 da BR 116, trecho de Feira de Santana (distante 110 quilômetros de Salvador).

Conforme o órgão, por volta das 11h30, os agentes federais deram ordem de parada ao veículo. Durante a abordagem, os policiais contaram com o auxílio do cão farejador K-9 Friedel, o qual prontamente indicou a presença de entorpecentes no interior de uma mala que estava no compartimento de bagagens.

A bagagem foi identificada como sendo de um dos passageiros, o qual confessou ser o proprietário das drogas. Ao ser questionado, o passageiro afirmou ter adquirido os entorpecentes em São Paulo pelo valor de R$ 600.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Judiciária.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF Cão farejador encontra drogas em ônibus de turismo na BR-116

