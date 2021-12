Cão farejador acha cocaína e crack em casa de suspeito de tráfico

Um suspeito de tráfico foi preso com 70 pedras de crack e 34 pinos de cocaína escondidos dentro de casa em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Polícia Militar (PM), a droga foi localizada, nesta terça-feira, 7, com a ajuda de uma cão farejador.

Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) foram até o loteamento Jardim Los Angeles após receberem uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar no local, eles suspeitaram da atitude de um homem, que não teve o nome revelado.

Ele foi detido e teve a casa vistoriada com a ajuda do cão farejador. A droga foi localizada durante as buscas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acusado e as drogas apreendidas foram apresentados à delegacia de Lauro de Freitas.

