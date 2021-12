Cantora Viviane Tripodi e a família vão depor na PF

A cantora Viviane Tripodi e a família, dona da fazenda onde o marido da artista foi preso sob suspeita de tráfico de drogas, deverão ser ouvidas nos próximos dias pela Polícia Federal. Marcelo Paiva Caetano, 29 anos, é suspeito de liderar uma organização criminosa cuja venda de entorpecentes teria atuação em todo o estado. A propriedade fica na cidade de Jaguaquara (a 336 km de Salvador). Na operação, batizada de 'Velho Mundo', mais cinco integrantes do grupo foram detidos.

Segundo a PF, de cerca de 1,1 tonelada de maconha apreendida com os acusados, 700 kg estavam no imóvel, que o suspeito diz administrar há alguns anos. Em um depósito em Itinga, Lauro de Freitas, investigadores encontraram 400 kg de maconha e 69 kg de pasta-base de cocaína. O espaço também abrigava o trio elétrico da família Tripodi.

Além das drogas, a PF apreendeu quatro carros de luxo e um revólver calibre 38. Os veículos são uma BMW, uma Hilux, uma SW4 e um Ford Ranger. Uma van, disfarçada com plotagem de ambulância, era usada para transportar os entorpecentes.

Nesta quinta, 12, em entrevista à imprensa, o delegado André Rocha, coordenador da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), disse que o próximo passo das investigações será ouvir os proprietários dos imóveis que o grupo usava para esconder as drogas.

A reportagem de A TARDE procurou Viviane Tripodi, mas um amigo da família informou que, por enquanto, ela prefere não se pronunciar. Segundo ele, a cantora ficou muito "abalada" com o caso. A um site da capital, Elza Tripodi, mãe de Viviane, disse estar "chocada e surpresa" com a notícia. A defesa de Marcelo Paiva não foi localizada.

Investigação

"Estimamos que, ao tirar essa grande quantidade de drogas de circulação, o prejuízo do grupo gira em torno de R$ 1 milhão", afirmou o delegado André Rocha.

De acordo com a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro. "O material apreendido indica transações financeiras em montantes elevados. Estamos apurando de que forma isso era feito", destacou.

Conforme o delegado, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão em Itabuna, Eunápolis e Porto Seguro, cidade onde as investigações tiveram início e inspiraram o nome da operação ('Velho Mundo'), em referência ao Descobrimento do Brasil, uma vez que os portugueses chegaram por aquela região.

A droga vinha do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, segundo os investigadores.

