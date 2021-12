Cantor sertanejo e músico são mortos a tiros em festa

Na madrugada deste domingo, 26, o cantor sertanejo Iago dos Santos Silva, de 23 anos, da dupla Thiago e Yago, e o músico Antônio Carlos Marçal Moreira, de 28 anos, foram mortos após uma desavença com Iron Matos de Paiva, 30 anos, o crime ocorreu durante uma festa em Vale Santana, no centro de Cotegipe (a 635,95 quilômetros de Salvador).

O caso teria acontecido por conta de ciúmes, ja que uma suposta moça, que ja foi localizada, estaria acompanhada de Iago e Antonio, Iron ao ver a situação chegou atirando sem dar chance para as vítimas.

De acordo com a Polícia Civil local, o autor do crime realizou a crime sozinho e estava armado. Algumas testemunhas que estavam no local ja prestaram queixa alegando que viu o ato. Iron está foragido.

adblock ativo