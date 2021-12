Cantor Igor Kannário é preso mais uma vez com droga

O cantor de pagode Igor kannário, de 30 anos, foi preso na noite desta quinta-feira, 22, após ser flagrado consumindo maconha no posto de gasolina Laçador, na BR- 324, próximo ao município de Candeias (Região Metropolitana de Salvador). Esta é a segunda vez neste ano que o artista é preso com drogas.

Segundo a 10º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Kannário foi flagrado, por volta das 21h40, com cinco pessoas dentro de um carro com maconha, informou a polícia. O grupo foi surpreendido após funcionários do posto solicitarem a presença de policiais, pois já haviam sido assaltados na noite anterior.

Após ser flagrado, Kannário e os amigos foram encaminhados para a 20º Delegacia da Polícia Civil, onde foram ouvidos e liberados em seguida.

Pela 1ª vez

No último dia 7, Igor Kannário foi preso no bairro da Caixa D´Água durante uma abordagem policial, após ter sido flagrado com maconha. O cantor estava na companhia de outras duas pessoas, que também foram detidos e encaminhados para 2ª Delegacia, no bairro da Lapinha.

De acordo com a 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ele consumia a droga com um grupo de pessoas, próximo a um posto de gasolina do bairro. Na ocasião, o artista confirmou que o material apreendidos, oito "dolões", pertencia a ele. A droga também foi encaminhada para delegacia.

No dia seguinte à prisão, Kannário realizou exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Depois, ele foi encaminhado para o Complexo Policial de Mata Escura, mas foi liberado no mesmo dia após uma liminar.

adblock ativo