Cantor gospel vencedor do "Astros" morre afogado em Ilhéus

O cantor gospel Cleinton de Oliveira Francisco, conhecido como Cleiton Frack, de 29 anos, morreu afogado no mar de Ilhéus (distante a 467 km de Salvador), na região sul da Bahia, nesta terça-feira, 29. Frack era ex-vocalista da banda ArtPella, grupo que foi vencedor de uma edição do programa de calouros "Astros", do SBT. Segundo informações da polícia, o corpo dele foi encontrado por volta das 13h40, na praia São Miguel.

Testemunhas disseram à polícia que o cantor estava com um amigo na praia quando se afogou. Uma equipe do salva-vidas local retirou o corpo da vítima da água. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados, mas, quando chegaram ao local, Frack já havia morrido.

Ainda de acordo com a polícia, conhecidos informaram que o cantor, que era de São Paulo e divulgava seu primeiro trabalho em carreira solo, estava na Bahia para participar de uma miniturnê em Salvador e Feira de Santana. Ele passou por Ilhéus porque tinha aceitado um convite para cantar em duas igrejas da cidade.

Frack era ex-vocalista da banda ArtPela e

adblock ativo