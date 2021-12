Cantor é preso por tentativa de homicídio contra ex-mulher

Foi preso na terça-feira, 11, no município de Teixeira de Freitas (a 826 km de Salvador), o vocalista da banda Fantasia do Samba, Wesley José dos Santos, de 32 anos. Ele é acusado de uma tentativa de homicídio contra a ex-mulher, Andressa Fonseca Teixeira, de 21, que teria acontecido no dia 16 de abril.

Wesley esfaqueou a ex-mulher no interior de sua residência, no bairro Monte Castelo, e teve a prisão preventiva decretada pelo delegado Marco Antonio, que presidiu as investigações sobre o caso.

Após o crime, o suspeito conseguiu fugir do flagrante, mas se apresentou à polícia no dia 29 de abril. Nesta terça, o cantor disse estar arrependido e pediu perdão a Andressa e aos familiares da vítima. As informações são do site SulBahia News.

