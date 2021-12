Cantor é assassinado enquanto se apresentava em bar de Eunápolis

O cantor Adriano Souza Aguiar, de 26 anos, foi morto no fim da noite desta sexta-feira, 28, enquanto se apresentava em um bar no bairro Alegria, zona norte de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com o Radar 64, populares informaram que Adriano estava cantando quando dois homens, que assistiam ao show, se aproximaram e realizaram 13 disparos. Após o ato criminoso, a dupla ainda teria fugido a pé.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada, mas ao chegar no local já encontrou o cantor sem vida. Ainda não há informações sobre a causa da morte de Adriano.

Imagens das câmeras de segurança presentes no bar foram encaminhadas à perícia na tentativa de auxiliar a polícia na identificação os autores do crime.

adblock ativo