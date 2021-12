Cantor do New Hit pode ser representado por defensor público

O vocalista da banda New Hit, Eduardo Martins, pode ser representado por um defensor público na segunda etapa do julgamento dos integrantes do grupo e do policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, de 28 anos, que fazia segurança dos músicos. Isso porque, Dudu, como é chamado, tentou adiar seu interrogatório, marcado para acontecer nesta terça-feira, 3, no fórum do município de Ruy Barbosa (a 323 km de Salvador), alegando que seu advogado não está presente.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o advogado do vocalista apresentou uma justificativa explicando a ausência. O motivo não foi revelado pelo órgão. A juíza titular da Vara Crime de Ruy Barbosa, Márcia Simões Costa, não aceitou o argumento de Dudu e disse que ele deve providenciar um advogado até o início do interrogatório, senão será designado um defensor público para representá-lo.

A previsão é que o vocalista será o primeiro a ser ouvido nesta terça, de acordo com a assessoria do TJ-BA. Dudu e outros oito integrantes da banda são acusados pelo estupro de duas adolescentes de 16 anos após um show em Ruy Barbosa, em 26 de agosto de 2012.

Audiências - Nesta manhã, duas testemunhas de defesa prestaram depoimento e a promotoria e advogados de defesa dos músicos, além do PM, analisam o resultado do laudo pericial do DNA coletado dos acusados em fevereiro deste ano e que foi comparado com o material recolhido nas meninas e em suas roupas.

A previsão é que as audiências terminem nesta quinta, 5, quando a juíza vai anunciar se quer que outros interrogatórios sejam realizados ou se já tem dados suficientes para dar o veredito. Neste último caso, o prazo para ela se pronunciar é de dez dias.

Ao contrário do que aconteceu em fevereiro deste ano, na primeira etapa das audiências, desta vez poucas pessoas protestam na entrada do fórum de Ruy Barbosa. Os presentes pedem a condenação dos nove músicos e do PM. Nas audiências de fevereiro, fãs da banda também estiveram presentes, defendendo os acusados.

As poucas pessoas presentes protestaram contra os músicos (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

Caso - As garotas acusam os músicos de violência sexual. De acordo com elas, o crime aconteceu quando as duas foram no ônibus da banda para tirar fotos e pedir autógrafo. Na ocasião, elas afirmaram que foram levadas para o fundo do veículo, onde foram abusadas sexualmente. Os artistas confirmam a relação, mas alegam que foi consensual.

Os músicos chegaram a ficar presos por 38 dias, mas foram liberados em 3 de outubro.

Adolescentes dizem que foram violentadas por músicos (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

