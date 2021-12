Cantor cai de palco durante show em Belmonte

O cantor da banda Trio da Huanna, Luizinho, caiu do palco durante o show na noite desta terça-feira, 16, em Belmonte. No momento do acidente, o vocalista dançava com algumas fãs e acabou escorregando de uma altura de aproximadamente três metros de altura.

Luizinho foi atendido no local e levado para o hospital da cidade. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde de Porto Seguro. O evento fazia parte da comemoração da padroeira da cidade. Por conta do acidente, o show foi suspenso e outra banda assumiu o palco.

adblock ativo