Cantor baiano morre ao cair de varanda em Lauro de Freitas

O músico baiano Edilson Dhio morreu na noite da segunda-feira, 26, após cair da varanda da sua residência em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente aconteceu no domingo, 25.

De acordo com o informações do Blog do Anderson, o cantor e compositor despencou de uma altura de 4 metros. Ele, que era natural de Vitória da Conquista, foi encaminhado a um hospital da região e chegou a apresentar uma breve melhora.

O sepultamento de Edilson aconteceu nesta terça, 27, no cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas, em Salvador.

'Somos Sudoeste'

Edilson ficou famoso no interior da Bahia por compor "Somos Sudoeste", música que ilustrou vinhetas de uma emissora de televisão.

A morte do artista gerou comoção nas redes sociais. Em nota, a prefeitura de Vitória da Conquista lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos amigos e familiares.

