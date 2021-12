Cansanção: prefeito e secretários são afastados por fraudes

O prefeito do município de Cansanção, Ranulfo Gomes (PSD), foi afastado do cargo por tempo indeterminado após uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga irregularidades em seu mandato. O vice-prefeito, Paulo Henrique Passos, tomou posse nesta quarta-feira, 3, em cerimônia na Câmara de Vereadores.



O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, foi quem tomou a decisão do afastamento do gestor após notificação da PF que sinalizou as fraudes depois de a Controladoria Geral da União (CGU) realizar uma auditoria na prefeitura.



Além de Ranulfo, foram afastados o secretário de Educação e irmã do prefeito, Valdirene da Silva Gomes; o secretário de Finanças, tesoureiro e sobrinho do prefeito, Orlando Pinheiro da Silva Júnior; e a secretária da Saúde e esposa do prefeito, Vilma Rosa.



Operação Making of



A operação Making of foi deflagrada no dia 10 de novembro após denúncia feita à Polícia Federal pelo vereador da cidade, Cirilo Araújo (atualmente sem partido), que afirmou que a prefeitura realizava negociões de forma irregular com empresas que pertenciam ao próprio prefeito ou a parentes dele. A suspeita é que, juntas, essas empresas já receberam mais de R$ 20 milhões dos cofres da prefeitura.



As instituições envolvidas estão ligadas à locação de veículos, fornecimento de combustível e lubrificantes, material de informática, provimento de acesso a internet, locação de máquinas pesadas e caminhões, terraplanagem e obras de construção civil. Todas com sede em Cansanção.



Apesar de a ação ter sido centralizada em Cansanção, onde foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, a operação teve vínculo nos municípios de Feira de Santana, Senhor do Bonfim e Monte Santo. A polícia cumpriu dois mandados em Feira e uma nas demais cidades.

