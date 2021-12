Canoa com quatro pessoas vira em rio e jovem fica desaparecido

Uma canoa que levava quatro pessoas virou na tarde deste domingo, 27, em um rio situado numa localidade conhecida como Cipoal, em Governador Mangabeira, no recôncavo baiano. De acordo com Luiz Castro Freaza, titular da delegacia do município, um jovem identificado como Ângelo Marcos Araújo, 24 anos, está desaparecido.

Segundo o delegado, a vítima era morador de Feira de Santana. Ele e os outros três ocupantes, que conseguiram se salvar, pegaram a canoa para tentar atravessar para o outro lado. No entanto, por conta da correnteza forte, o barco acabou virando.

Segundo o Corpo de Bombeiro da cidade, as buscas pela vítima ainda continuam. Até as 12h desta segunda-feira, 28, ainda não houve nenhuma atualização.

* Sob Supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo