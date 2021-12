Candidato a vereador é preso por sequestro e extorsão na BA

Um candidato a vereador do município de Souto Soares (a 477 km de Salvador) foi preso suspeito de extorsão e sequestro. Ediclei Francisco de Souza, conhecido como "Kekey", 27 anos, foi detido junto com outros dois homens, conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) nesta terça, 13.

"Kekey" foi preso no povoado de Cisterna, em Souto Soares. Ele, que é do Partido Socialista Liberal (PSL), já possui passagem por homicídio. Além dele, Cirlândio José de Souza, conhecido como "Landinho", e Émerson Cruz Lima também foram detidos.

O trio era investigado há um ano por cometer crimes na Chapada Diamantina e no Baixo Sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, eles sequestravam as vítimas e só liberavam após pagamento de resgate.

Os três prestaram depoimento na sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), que coordenou a operação para prender o trio, e foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador.

