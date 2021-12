Candidato à reeleição, prefeito é alvo de atentado na Bahia

Prefeito e candidato à reeleição na cidade de Presidente Tancredo Neves, no Baixo Sul da Bahia, Valdemir de Jesus Mota foi alvo de um atentado na noite desta quarta-feira, 28. De acordo com o site Mídia Bahia, ele, que é conhecido como "Balbino", estava fazendo campanha na zona rural do município quando foi surpreendido por homens armados em um veículo.

O grupo tentou interceptar o carro onde estava o prefeito, que tentou fugir do local. O automóvel de "Balbino" acabou sendo atingido por dois disparos. Ele não foi baleado, mas ficou ferido porque o motorista jogou o automóvel em um matagal na estrada vicinal na tentativa de fugir dos criminosos. Além disso, o candidato saiu correndo do veículo para tentar se esconder.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e reclamou de dores, sendo levado para um hospital ainda na noite. O político também apresentava lesões leves. Depois, "Balbino" foi transferido para o Hospital Regional, em Santo Antônio, para realizar exames.

As pessoas que acompanhavam o prefeito também foram levadas em estado de choque para o hospital. Não há registro de baleados na ação. Os criminosos não foram identificados.

Violência

Essa é a quinta ocorrência de violência em atos de campanha no interior da Bahia este ano. Cinco homens foram assassinados e sete pessoas feridas em eventos com candidatos. Contudo, nos demais casos, a polícia descartou que os crimes estejam relacionados com disputa política. Ainda não se sabe se o atentado desta quarta tem ligação com a disputa eleitoral.

Carro do prefeito foi atingido por dois tiros (Foto: Reprodução | Mídia Bahia)

