Candidata à Rainha do Carnaval de Juazeiro denuncia jurado por injúria racial

Uma participante do concurso para Rainha do Carnaval da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, denunciou um dos jurados por injúria racial.

A atriz Thaise Haila participou e ganhou o concurso para princesa da folia de Juazeiro, na sexta-feira, 19, quando decidiu concorrer à Rainha do Carnaval. A atriz teria abordado o jurado do evento, o jornalista Glauber Dantas, em um bar para saber informações sobre outra candidata.

De acordo com o blog do Geraldo José, Thaíse diz que foi agredida verbalmente pelo jurado, que também teria ameaçado a atriz.

Glauber negou as agressões por meio de uma publicação nas redes sociais. "Fui surpreendido com uma avalanche de acusações falsas proferidas pela vencedora do terceiro lugar no concurso de Rainha do Carnaval de Juazeiro, do qual participei como jurado", comentou o jornalista.

Ele também acusou a atriz de homofobia. "Insatisfeita com o resultado do concurso, Thaíse Haila, me abordou no referido restaurante, de forma agressiva e bastante exaltada, utilizando-se de termos chulos e da minha orientação sexual, como tentativa de me desqualificar", salientou.

A investigação do caso é realizada pela Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) de Juazeiro.

Confira a publicação de Glauber Dantas na íntegra:

adblock ativo