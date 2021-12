Cancelamento do horário de verão deve alterar serviços

O cancelamento do horário de verão na Bahia, divulgado na manhã desta quinta-feira, 12, pelo governador Jaques Wagner, devido a rejeição da população, gerou alívio para quem precisa sair de casa cedo. Entretanto, a não inclusão do Estado chama a atenção para uma série de serviços essenciais que podem ter os seus horários de funcionamento alterados.

De acordo com a Federeção Brasileira de Bancos (Febraban), o horário de verão é regulamentado por decreto presidencial. Como o anúncio do governador ainda não foi publicado no Diário da União, empresários ainda trabalham com a hipótese de que os baianos seguirão o expediente bancário pelo horário de Brasília (adiantando o relógio em uma hora).

No entanto, a Febraban salienta que logo que a decisão seja publicada - assim como nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins - as agências bancárias da Bahia devem antecipar o horário de funcionamento em uma hora.

As agências dos Correios, entretanto, adotam o horário da Bahia e continuam a funcionar das 9h às 17h. Os estabelecimentos do órgão que tem horário diferenciado - como a que está localizada no Aeroporto Internacional de Salvador- também manterão sua tradicional programação. Apesar disso, a postagem de objetos (que seguem no mesmo dia) obedece ao horário de Brasília e será antecipado em uma hora.

Aeroportos e rodoviárias - Conforme a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a decisão não implica em mudanças na escala de voos que partem da Bahia. Mas, para que não haja equívocos, o órgão orienta que as pessoas que tenham viagens programadas para este período do ano, observe com a atenção os seus bilhetes de passagem e sigam as instruções das respectivas empresas de aviação.

A companhia aérea Gol, por exemplo, informa aos clientes que aguarda a publicação da informação para finalizar o planejamento dos voos e anunciar possíveis alterações em horários de viagem.

Já nas rodoviárias, a saída de veículos segue normalmente a escala do Estado. Por esse motivo, os clientes devem seguir os horários agendados em seus bilhetes de passagem, independente da companhia de transporte.

Televisão - As emissoras de TV ainda não divulgaram alterações em suas grades de programação. Porém, no último ano que ficou fora do horário de verão, a TV Bahia (afiliada da Rede Globo), Band Bahia e Record Bahia adiantaram a programação em uma hora.

Já a TV Aratu (afiliada do SBT) permaneceu com a sua programação inalterada até as 17h, quando entrava no ar o Programa do Ratinho. Com o término da atração, os programas passavam a ser transmitidos com uma hora de antecedência.

