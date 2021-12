Cancelamento de voos prejudica passageiros em Conquista

Um grupo de passageiros que embarcaria no último sábado, 10, no aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, em Vitória da Conquista (BA), com destino a Salvador, foi prejudicado com o cancelamento do voo 2263, da companhia Passaredo Linhas Aéreas.

O cancelamento foi causado por um serviço de manutenção na aeronave, que também prejudicou os passageiros que fariam o sentido contrário, saindo da capital para Conquista, pois utilizariam o mesmo avião. Entre eles estava o cantor Saulo, que iria se apresentar no Massicas Indoor e foi obrigado a contratar um táxi aéreo.

Segundo alguns passageiros, a empresa disponibilizou um ônibus para quem preferiu seguir viagem por via terrestre. Outras pessoas remarcaram o voo para domingo, 11, mas foram supreendidos com novo cancelamento.

"É um absurdo uma cidade como Vitória da Conquista, capital regional do Sudoeste, sofrer com esse descaso. A fiscalização para regulamentar a operação das empresas de aviação é insuficiente, estrutura precária e transtornos quando se deseja uma viagem por meio aéreo partindo de Conquista", disse o ex-prefeito de Condeúba, Odílio Silveira, em entrevista à Folha de Condeúba.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o aeroporto e a filial da companhia aérea em Conquista, porém ambos disseram que não podiam passar informações. Em seguida, a assessoria de imprensa nacional da empresa solicitou o envio de um e-mail com o pedido de informações, mas até o momento não respondeu.

