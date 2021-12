Canal onde carro caiu em Barreiras teve obra interrompida

A prefeitura de Barreiras, 858 km de Salvador, divulgou nesta segunda-feira, 15, uma nota afirmando que o canal onde o servidor público João Carlos dos Campos Belos, 30 anos, morreu no final de semana, começou a ser coberto este ano, mas que o trabalho foi interrompido porque o projeto passa por readequação.

O acidente ocorreu na noite de sábado, 13, durante uma forte chuva. O rapaz que era desportista e vinha de uma partida de futebol, deixou dois colegas de trabalho em casa, no bairro Santa Luzia. Durante uma manobra, o carro que João Carlos dirigia caiu no canal, e ele ficou preso no veículo.

"Foi muito angustiante ver o rapaz morrendo, pedindo ajuda", disse a moradora do bairro Santa Luzia, Cristina Andrade, acrescentando que "muitas pessoas ajudaram os bombeiros e a equipe do Samu, mas ele morreu porque ficou preso no carro. Estava chovendo e a água subiu rápido e ficou com muita correnteza".

Moradores ficaram revoltados, porque, segundo o ambulante José Antônio Pena, "esse canal existe há mais de 10 anos e continua fazendo vítimas, apesar de cobrarmos do município a melhoria de infraestrutura do canal, que continua sem cobertura e com as laterais caindo em alguns trechos".

Na nota divulgada pela assessoria da prefeitura não há referência sobre o reinício dos trabalhos, apenas, que a pavimentação das ruas laterais que deve estar concluída antes de fixação das placas para cobrir o canal "vai garantir maior resistência à estrutura".

