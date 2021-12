Campeonato de quadrilhas em Salvador tem sua sétima edição

A sétima edição do Campeonato Estadual de Quadrilhas acontecerá entre os dias 11 e 14 na Praça DA Revolução, no bairro de Periperi, em Salvador. A montagem da estrutura da festa foi iniciada nesta quarta-feira, 4, pela Secretaria do Turismo(Setur) e a Bahiatursa.

Segundo Diogo Medrado, presidente da BahiaTursa, não apenas o Subúrbio Ferroviário de Salvador se beneficia com a realização do evento, já que os municípios também se mobilizam para a capital, possibilitando o intercâmbio artístico e cultural.

"A expectativa é reunir cerca de 40 mil pessoas por noite na tenda, que terá palco e arquibancadas, e no entorno do evento, movimentando o turismo e gerando renda", afirmou Diogo.

Além da participação de 32 equipes da capital, participam também cidades do interior, como Madre de Deus, Rio Real, Riachão do Jacuípe, Catu, Cachoeira, Valença, Feira de Santana, São Francisco do Conde, Itaparica e Barreiras.

O concurso prevê três eliminatórias, com a final programada para o dia 14. As seis quadrilhas melhor pontuadas se classificam para a disputa. As três vencedoras vão representar a Bahia em três concursos - um nacional, nos dias 19 e 20 de julho, no Ceará, e dois regionais - nos dias 22 deste mês, em Goiana (Pernambuco), e 4 e 5 de julho em Teresina (Piauí).

adblock ativo