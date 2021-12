Campanha Proteja o Gol faz prevenção à Aids durante a Copa

A campanha Proteja o Gol será lançada em Salvador no dia 9 de junho, com o objetivo de promover a prevenção do HIV apostando na popularidade do futebol entre os jovens. Durante o período da Copa do Mundo, a iniciativa idealizada pela Unaids em parceria com a amfAR (Fundação para Pesquisa da AIDS), vai trabalhar para reduzir a zero o número de infecções e mortes por HIV, além da eliminação das mortes relacionadas ao vírus.

A ação irá distribuir mais de 2 milhões de preservativos e 2 milhões de folhetos informativos nas 12 cidades-sedes da Copa e disponibilizar testes rápidos gratuitos nos Fan Fests. Além das cidades onde haverá jogos da Copa, também aderiram à campanha Aracaju, Porto Seguro, Ribeirão Preto e Santos, entre outras. As escolas do estado da Bahia também participam.

A Proteja o Gol, que será lançada em cerimônia no Teatro Castro Alves, conta com a parceria dos governos estaduais e municipais. Na ocasião, estarão presentes Kweku e Ndaba Mandela, netos do líder sul-africano e prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela, porta-vozes da campanha.

A campanha, que já passou por países como Argentina, Equador, Guatemala, Honduras, Irã, Malásia, Mianmar e Uruguai, tem entre seus apoiadores o zagueiro titular da Seleção Brasileira, David Luiz.; o ex-capitão da seleção alemã Michael Ballack; e o atacante Gervinho, da Costa do Marfim.

