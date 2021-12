Campanha nacional chega ao fim após 12 dias

Esta sexta-feira, 30, foi o último dia da Campanha Nacional de Multivacinação na Bahia, que teve início no dia 19. A iniciativa do Ministério da Saúde visou incentivar a população a colocar as vacinas em dia, principalmente, os pais ou responsáveis por crianças de até 5 anos de idade ou entre 9 e 15, público-alvo da campanha.

Todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foram disponibilizadas, de igual modo, pela primeira vez na história da Campanha - incluindo a vacinação contra poliomielite, que ocorre todos os anos, e a imunização contra HPV para meninas.

É importante frisar que independente do fim da Campanha de Multivacinação, todas as vacinas continuam disponíveis em todos os postos públicos de saúde do Brasil. A documentação necessária para o atendimento é simples: cartão do SUS, e caderneta de vacinação - caso não tenha o cartão do SUS, é preciso trazer identidade ou cpf

Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Salvador (ASCOM), até sexta, foram contabilizadas 38 mil doses e 64 mil crianças que compareceram aos postos de saúde, na capital baiana.

Como boa parte da população soteropolitana, Marcela Marinho da Silva, 20, deixou a vacinação do pequeno João Arthur da Silva de 2 anos para o último dia . "Eu fiquei sabendo da campanha através pelos telejornais há uma semana. Por falta de tempo não deu pra trazer ele antes", explica a jovem, que ainda apontou a dificuldade em achar posto de saúde onde houvesse a distribuição de vacinas, "os postos que eu estava indo, na Cardeal e na Federação, não estava conseguindo a vacina, foi quando indicaram esse aqui."

De acordo com a Assessoria do Ministério da Saúde, para a realização da campanha, 19,2 milhões de doses extras de 14 vacinas foram enviadas para as unidades da Federação.

Já Dona Sônia Cerqueira de Almeida, 61 anos, teve conhecimento da Campanha um dia antes de acabar. "Fiquei sabendo ontem em um horário que não da va mais para vim, por isso que só vim hoje".

Balanço

Cerca de 350 mil profissionais de saúde em todo o país estiveram envolvidos com a Mobilização em todos os dias, e 42 mil veículos foram disponibilizados para assegurar a vacinação em locais de difícil acesso. Apesar de todo esse aparato, o tempo de espera e o tamanho das filas não diminuíram, em relação à edição anterior da Campanha.

No dia "D" de mobilização, realizado todos os anos, aconteceu no último sábado (24), em plena Campanha Nacional de Multivacinação. O resultado não poderia ser diferente: mais de 656 mil vacinas foram administradas, grande maioria em crianças.

