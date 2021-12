Campanha Made in Bahia será no Núcleo na ACB

Com o intuito de institucionalizar e dar perpetuidade à campanha lançada pelo Business Bahia em junho, uma reunião realizada nesta quinta-feira, 9, com a diretoria plenária da Associação Comercial da Bahia, resultou na homologação da criação do Núcleo Made in Bahia.

“O objetivo principal do Núcleo será manter viva essa motivação atual e assessorar as empresas baianas para que possam fortalecer a cadeia produtiva no nosso Estado, atraves da priorização de aquisição dos produtos feitos na Bahia e na contratação de serviços também nas empresas locais”, explicou Carlos Falcão.

Durante a reunião, o presidente da Associação Comercial, Mário Dantas, afirmou que a campanha lançada pelo Business Bahia teve um alcance relevante e será encorpada com o núcleo. “Estou muito confiante no sucesso desse programa”, revelou.

Em curto espaço de tempo, a campanha Made in Bahia conseguiu o apoio de importantes lideranças políticas do estado, diversas entidades e associações e de aproximadamente 150 empresas, tornando-se referência de projeto institucional bem sucedido durante a pandemia do novo coronavírus.

Este número se juntará ao Núcleo Jurídico, Núcleo de Mediação e Arbitragem e aos demais núcleos já instalados na ACB, no processo de revitalização da Associação Comercial, iniciada no ano passado.

