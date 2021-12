Campanha leva mutirão de exames para Lauro de Freitas

Como parte da campanha de Combate ao Câncer de Mama (do Movimento Outubro Rosa), a cidade de Lauro de Freitas terá um mutirão de exames nas comunidades do município, deste domingo, 23, ao sábado, dia 29, através do Mamóvel. A triagem para as mamografias será feita pelas equipes de saúde da família das localidades. O Mamóvel estará em Vida Nova nos dias 24 e 25, Itinga nos dias 26 e 27 e na Praça da Matriz nos dias 28 e 29. Para participar do mutirão é necessário possuir cartão do SUS.

