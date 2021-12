Campanha em prol de hospital em Feira é irregular, diz Sesab

A campanha para arrecadar dinheiro e reformar o posto de enfermagem e a sala de medicação do Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, que foi divulgada nas redes sociais pelo médico e coordenador de residência Cesar Oliveira, foi considerada "irregular e precipitada" pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que administra a unidade de saúde.



Em nota enviada à imprensa, a Sesab esclareceu que o médico não foi autorizado a arrecadar dinheiro para realizar qualquer tipo de ação na unidade, já que qualquer reforma deve ser feita "com a ciência e acompanhamento da Diretoria de Obras, Projetos em Saúde (Diops), instância legalmente responsável para tal finalidade".



Cesar Oliveira iniciou a campanha no dia 30 de julho e, até 1º de agosto, conseguiu arrecadar R$ 5.500 para realizar reformas na unidade que, segundo ele, está "em condições precárias de funcionamento com vazamentos, mofos, material deteriorado e calor insuportável para os funcionários", conforme divulgou em seu perfil no Facebook.

Por causa de sua conduta, o médico será notificado pela diretoria do hospital para prestar esclarecimentos sobre a campanha. Além disto, ele teve que retirar a mensagem das redes sociais e devolver os valores arrecadados para os doadores.



Em nova mensagem publicada nesta terça-feira, 5, Cesar manteve seu posicionamento em relação à estrutura do hospital. "Queria apenas confortar os pacientes, melhorar as condições de trabalho dos funcionários e, especialmente, dar um exemplo aos médicos Residentes e Internos pois é meu dever como educador, formar, neles, também, esta consciência", afirmou



A situação foi confirmada pela secretaria, que explicou ter assumido o hospital, em 2007, em "péssimas condições com relação à sua manutenção predial" e que já investiu cerca de R$ 9 milhões em reformas e ampliações. Atualmente, está em fase de finalização uma licitação no valor de R$ 780 mil para mais reformas.

