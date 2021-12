Campanha do Grupo A TARDE reforça retomada

Para impulsionar o ritmo de retomada da economia baiana e apoiar as agências de publicidade no estímulo aos clientes/anunciantes, o Grupo A TARDE lança nesta quarta-feira, 8, campanha que oferece o diferencial de anúncio em dobro para todas as suas plataformas, entre julho e setembro deste ano.

Durante esse período, cada veiculação publicitária nas plataformas impresso (jornais A TARDE e Massa!), portal A TARDE e rádio A TARDE FM dá direito à publicação de outro anúncio no mesmo veículo e formato, sem que haja cobrança adicional.

Segundo o gestor Comercial e Marketing de A TARDE, Eduardo Dute, a campanha é um passo importante no caminho de contribuição para resistência e superação do momento difícil originado pela pandemia do novo coronavírus, com vistas à viabilização de tempos melhores.

“A proposta é de juntos – veículos do Grupo A TARDE e agências de propaganda – criarmos alternativas para fortalecer as marcas e clientes neste momento de retomada econômica na Bahia”, explica Dute.

Superação

O presidente de A TARDE, João de Mello Leitão, destaca que em 107 anos de história o Grupo já presenciou variadas crises econômicas e políticas, todas superadas pela força da união, situação que se repete nos dias atuais.

“Essa iniciativa traduz o espírito da campanha Made in Bahia, estamos fazendo uma contribuição em nosso setor, fomentando a retomada da economia e mercado locais, incentivando clientes e agências a acreditarem naquilo que é possível nesse momento. Você faz uma publicidade e nós entregamos duas, pois acreditamos que dessa forma o ecossistema onde estamos inseridos tende a ter bom reflexo para a retomada, essa é uma de nossas contribuições em termos de confiança e superação da pandemia”, aponta João Leitão.

Anúncios

A campanha está sendo divulgada por meio de uma série de anúncios institucionais, veiculados a partir de hoje nas várias mídias de A TARDE.

“O Grupo A TARDE sai na frente e inova mais uma vez, a campanha de incentivo para a retomada é a solução certa, no momento exato. Só quem vive o mercado e a sociedade sabe como esse combustível é importante nessa hora”, avalia Américo Neto, vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap-Ba) e CEO da Via Mídia Publicidade.

Made in Bahia

Lançada no mês de junho, a campanha Made in Bahia tem a participação de A TARDE e visa valorizar e incentivar o consumo de produtos baianos, criando um círculo virtuoso de apoio durante a pandemia de Covid-19, movimento que deve prosseguir também na fase pós-pandemia.

A proposta é despertar a consciência do consumidor baiano sobre a importância de adquirir prioritariamente produtos e serviços locais, para fortalecimento do mercado interno.

adblock ativo